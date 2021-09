What If...?, è una star di Mad Man a doppiare Spider-Man nel nuovo episodio

In What If...? stiamo assistendo al ritorno di gran parte degli attori ammirati nei film e nelle serie del Marvel Cinematic Universe: non tutti, però, hanno potuto dare la loro disponibilità a dedicarsi al doppiaggio dei loro personaggi in versione animata, con star come Tom Holland, ad esempio, chiamatesi fuori dal progetto.

Il nostro Peter Parker è apparso per la prima volta nel quinto episodio di What If...?, ma non ha potuto contare sulla voce del suo interprete MCU a causa di alcune questioni contrattuali: a qualcuno, però, la voce di questo Spidey animato potrebbe esser risultata tutto sommato familiare. Di chi si tratta?

A prestare la voce allo Spider-Man di What If...? è stato Hudson Thames, noto ai più per aver preso parte a Mad Man nei panni di Mitchell Rosen, figlio di Sylvia Rosen (amante di Don nel corso della sesta stagione), il ragazzo che tanti grattacapi causa ai suoi genitori con la sua decisione di lasciare gli studi, rischiando quindi di doversi arruolare nell'esercito.

Avevate riconosciuto la voce del giovane protagonista di Mad Man? Fateci sapere nei commenti se avete apprezzato il lavoro svolto dall'attore nei panni di quest'inedito Spider-Man cacciatore di vampiri! Nel nuovo episodio dello show, intanto, abbiamo finalmente scoperto il passato di Peter Parker prima di Civil War.