What If...?, una star del MCU conferma il suo ritorno nella serie animata di Disney+

Manca solo un mese all'arrivo su Disney+ di What If...?, la prima serie animata targata Marvel Studios, ma abbiamo ancora tante domande su quali attori saranno o meno presenti nello show. Una di queste, tuttavia, ha ricevuto risposta sui social...

Infatti, mentre sappiamo già che alcuni attori tra cui Chris Evans e Robert Downey Jr. non sono tornati per doppiare i loro rispettivi personaggi in What If...?, non conosciamo ancora nella sua interezza il cast di doppiatori della serie, lasciando quindi aperti degli interrogativi su quali star e personaggi saranno parte dei vari episodi.

Ma se per altri rimarrà senz'altro una sorpresa, per quanto riguarda Andy Serkis non dovremo più preoccuparci, perché l'attore ha comunicato lui stesso su Instagram che tornerà in What If...?

"Indovinate chi è tornato? Una domanda cambia tutto. @whatif @marvel @disneyplus" ha scritto l'interprete di Ulysses Klaue nella caption del post che trovate anche in calce alla notizia.

Ora l'interrogativo si sposta però su quale sarà la storyline che lo vedrà coinvolto... Voi che ne pensate? Che ruolo avrà il personaggio di Serkis nello show di Disney+? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Nel frattempo, se siete curiosi di vedere che aspetto avrà la serie, godetevi il trailer di What If...?, mentre a questo link troverete tutte le ultima novità relative ai Funko Pop di What If...?.