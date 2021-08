What If...?, Steve Rogers diventa Iron Man nella nuova clip dello show Marvel

In What If...? vedremo gli eroi del Marvel Cinematic Universe come non li abbiamo mai visti prima: il nuovo show in arrivo su Disney+ è stato pensato proprio per dar modo agli Studios di esplorare strade ancora non battute, anche coinvolgendo personaggi iconici come il nostro, indimenticato Captain America.

Mentre Captain Carter si prende le luci dei riflettori nel nuovo poster di What If...?, infatti, la nuova clip tratta dalla serie dell'MCU si concentra proprio sul personaggio interpretato da Chris Evans (in compagnia, naturalmente, proprio della nostra Peggy): il buon Cap, però, ci appare stavolta in una veste decisamente inedita.

Nel pieno di un'azione di guerra, infatti, vediamo il caro Steve Rogers arrivare di gran carriera con indosso qualcosa di vistosamente diverso dal solito costume a cui siamo abituati: il nostro eroe veste infatti un'armatura piuttosto simile a quella di Iron Man, dando vita ad un crossover che si preannuncia decisamente interessante!

Mettete da parte la Civil War, dunque: in What If...? non avrete più bisogno di scegliere da che parte stare! E voi, che aspettative avete per questa nuova serie? Fatecelo sapere nei commenti! Dave Bautista, intanto, ha spiegato la sua assenza da What If...? come doppiatore di Drax, non senza una leggera vena polemica.