What If...?, la storia di Spider-Man nella serie Marvel ripercorrerà un celebre fumetto?

Nei giorni scorsi abbiamo visto il trailer di What If...?, la nuova serie animata che sarà in streaming su Disney+ dall'11 agosto e che esplorerà alcuni scenari alternativi del Marvel Cinematic Universe. Il poster ufficiale della serie potrebbe aver dato un'anticipazione su quella che sarà la storia di Spider-Man.

Nell'immagine, infatti, Peter Parker indossa, oltre alla classica tuta, anche un mantello rosso, come in un fumetto della serie What if Marvel intitolato What If Spider-Man Had Never Become A Crime Fighter?

In questo numero, la cui copertina è visibile anche in calce alla notizia, viene esplorata una linea temporale alternativa in cui zio Ben è ancora vivo, Peter non vive alcun momento traumatico che lo spinga a combattere il crimine, diventa un famosissimo wrestler ed è addirittura invitato ad assumere il ruolo di conduttore del Tonight Show.

La spinta a diventare un eroe e a lottare contro il male, in ogni caso, arriverà più avanti, ma in un modo piuttosto diverso da quello che conosciamo. Naturalmente, non abbiamo alcuna certezza che la storia di Spider-Man in What If...? sarà proprio questa, ma certo si tratta di un'idea suggestiva.

Nel cast vocale della nuova serie animata, intanto, non ci saranno Robert Downey Jr e Chris Evans, sostituiti da altri doppiatori di cui al momento non è nota l'identità.