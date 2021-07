What If, tutte le storie alternative Marvel che abbiamo carpito dall'ultimo trailer

Nella giornata di ieri i Marvel Studios e The Walt Disney Company hanno condiviso il nuovo trailer ufficiale e il poster della serie animata What If...? Sicuramente sarà uno degli esperimenti visivi più eccentrici mai prodotti per il MCU, ma anche in questo caso ci saranno dei collegamenti molto importanti con le altre produzioni.

Le nuove storie degli episodi hanno infatti come scopo quello di rispondere agli interrogativi riguardo a ciò che sarebbe potuto accadere se le cose fossero andate in modo differente. I lettori dei fumetti sicuramente non vedono l'ora di osservare su schermo ciò che dal 1977 hanno potuto leggere tra le pagini degli albi What If...? che sono stati pubblicati da Marvel Comics senza una cadenza periodica fissa.

Il nuovo trailer, della durata di 2 minuti e 18 secondi, ha permesso di avere un'idea parziale riguardo a ciò che accadrà nei 10 episodi che compongono la prima stagione di What If...? A tal proposito è anche possibile conoscere alcune storie alternative legate all'MCU. Queste sono:

Tony Stark che viene salvato da Killmonger e che, forse, non diventerà mai Iron Man nella famosa grotta afgana.

che viene salvato da Killmonger e che, forse, non diventerà mai Iron Man nella famosa grotta afgana. Doctor Strange che viene risucchiato nel Multiverso (potrebbe essere un'introduzione al prossimo film dedicato al personaggio e al Multiverso oscuro).

La battaglia di New York viene sostituita da un'altra battaglia, combattuta da una formazione dei Guardiani della Galassia diversa da quella che conosciamo.

viene sostituita da un'altra battaglia, combattuta da una formazione dei Guardiani della Galassia diversa da quella che conosciamo. T'Challa diventa Star-Lord, Loki è a capo delle forze militari di Asgard e Peggy Carter veste i panni di Captain Carter.

diventa Star-Lord, è a capo delle forze militari di Asgard e veste i panni di Captain Carter. Verrà narrata una breve storia di Howard il papero dopo il cameo in Guardiani della Galassia e Avengers: Endgame.

dopo il cameo in Guardiani della Galassia e Avengers: Endgame. Osserveremo una storia di uno Spider-Man diverso e una che prevede l'esistenza degli Zombie, tra cui anche la versione non-morta di Capitan America.

Seguirete il nuovo show in arrivo su Disney+? Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Grazie ai nuovi Funko Pop! di What If...?, intanto, possiamo dare un nuovo sguardo ai protagonisti dello show.