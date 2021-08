What If: le storie autoconclusive della serie Marvel potrebbero avere dei sequel?

What if...? è una serie che propone linee alternative per i personaggi del MCU, portando sullo schermo episodi autoconclusivi. Ma se non si trattasse solo di one-shot? Questa la domanda che ci poniamo dopo le parole dello sceneggiatore A.C. Bradley, che in un'intervista ci ha fatto capire che queste storie individuali potrebbero avere un seguito.

"I colpi di scena finali che vediamo in molti degli episodi, non tutti, provengono da un amore per le scene post-credits Marvel. L'idea era che risolvessimo tutto nell'intero episodio, come risolviamo la questione T'Challa Wakanda Ravager. Poi vi diamo quella che sarebbe la nostra scena mid-credit. Quindi la speranza è, se faremo episodi sequel, se vedremo gli eroi in seguito, che rispondiamo ad alcune delle domande sollevate in quei colpi di scena. Ma non sono pensate per essere ferree promesse di episodi futuri, era solo una cosa per dire "quale sarebbe una svolta divertente alla fine di questa puntata?". I fumetti di What If? erano noti per avere finali molto sorprendenti. Quindi volevamo per rendergli omaggio".

Queste le parole di Bradley, che aprono ad un possibile futuro che, se da un lato ha un suo appeal, dall'altro è rischioso. L'eccitazione che nasce nel lettore dei fumetti era, infatti, data proprio dal fatto che si trattava di storie alternative autoconclusive. Tuttavia potrebbe essere anche interessante vedere come potrebbero continuare.

Come sappiamo ancora molto ci aspetta nei prossimi episodi di What If...?, che ad esempio vedranno l'arrivo di una versione zombie dei personaggi che tutti conosciamo. Al momento, però, i fan sono ancora sconvolti dall'ultima puntata, in cui sono accadute cose davvero incredibili. Intanto la Marvel non si ferma, e starebbe già lavorando ad una nuova serie animata.