What If...?: ci saranno più storie con Spider-Man nella seconda stagione?

All'indomani della conclusione della prima stagione di What If...? con il nono episodio approdato su Disney+ gli autori sono già proiettati sui lavori per la seconda stagione che dovrebbe approdare in streaming già nel corso del prossimo anno se tutti i lavori non subiranno ritardi o rinvii di sorta come accaduto quest'anno per la pandemia.

In particolare, il regista Bryan Andrews si è soffermato sulla possibilità di includere più storie con protagonista Spider-Man nella seconda stagione, un'ipotesi da non scartare assolutamente, anzi. "Beh non possiamo parlare molto di quello che potrebbe o non potrebbe apparire nella seconda stagione. Però amiamo tantissimo Spider-Man, quindi chissà cosa potrebbe accadere in futuro. Prendiamo in considerazione tutto quanto quindi è solo questione se riusciremo a fare abbastanza episodi e abbastanza stagioni, chissà dove arriveremo. Sicuramente saremo in grado - a un certo punto - di rivisitare dei personaggi o ritrarli in un modo familiare e portarli in una direzione del tutto diversa. Ma quando si parla della Stagione 2 non possiamo davvero dire nulla".

Il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe, infatti, presenta una sola, importante differenza rispetto a quello classico: non menziona mai lo zio Ben. Nel quinto episodio di What If...? c'è il primo riferimento a zio Ben che, con la sua uccisione, nei fumetti spinge Peter a diventare un supereroe e combattere il crimine.

Verso la metà dell'episodio intitolato What If... Zombies?!, Hope van Dyne chiede a Spider-Man: "Come fai a rimanere così ottimista?". La risposta ripercorre tutto il vissuto del personaggio. "È l'abitudine, immagino. Mia madre, mio padre, zio Ben, il signor Stark... Ho perso molto. Ma mia zia May dice: 'Se noi non continuiamo a sorridere quando loro non possono, allora è come se ce ne fossimo andati anche noi'".

