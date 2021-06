What If...?, svelati nuovi dettagli sulla versione alternativa di Doctor Strange

Mentre proseguono i lavori per Doctor Strange in The Multiverse of Madness, una diversa versione di Stephen Strange sta per approdare nel Marvel Cinematic Universe con la prossima serie animata What If...? e proprio nelle ultime ore sono trapelate le prime informazioni sulla sua storyline.

Il Maestro delle Arti Mistiche, interpretato in live-action da Benedict Cumberbatch, nello show Disney+ sarà totalmente differente da come lo conosciamo. Secondo The Illuminerdi, lo Stephen Strange di What If...? è un Doctor Strange che "ha trovato la magia dopo la morte del suo vero amore che lo ha condotto su un sentiero sterrato caratterizzato da magia oscura e pericolosa, nel tentativo di cambiare il suo passato".

In What If...? Doctor Strange è un discepolo di Dormammu, e alcuni leak lo mostrano intento a scatenare alcune esplosioni accanto ad una donna che potrebbe essere proprio la la dottoressa Christine Palmer, l'interesse romantico di Strange interpretato da Rachel McAdams nel film del 2016.

What If...? riscriverà tutte le storie dei personaggi del MCU e ci mostrerà per l'appunto cosa sarebbe potuto accadere se i nostri eroi avessero fatto scelte differenti, aprendo le porte ad una realtà alternativa in cui ad esempio Peggy Carter è un supersoldato, Steve Rogers indossa l'armatura di Iron Man mentre T'Challa sarà Star-Lord.