What If...?, svelati i protagonisti della seconda stagione della serie Marvel!

È stato un sabato decisamente interessante per i fan del Marvel Cinematic Universe: le novità annunciate durante il panel dedicato al franchise al Comic-Con di San Diego sono state molte e piuttosto incisive, a partire da quelle relative alla seconda stagione di una serie chiacchieratissima come What If...?

Dopo averci mostrato il trailer di I Am Groot, infatti, gli Studios hanno finalmente rivelato i principali dettagli della seconda stagione dello show animato che, pur non essendo stato esente da critiche, ha per primo introdotto in maniera concreta il concetto di multiverso nel Marvel Cinematic Universe. Ma cosa sappiamo di questi nuovi episodi?

Il focus è stato principalmente sui protagonisti di questa seconda stagione: da Captain Carter (che incontrerà il Soldato d'Inverno) al giovanissimo Peter Parker, passando per Tony Stark, Yondu, Hela (che avrà un episodio interamente dedicato), Red Guardian, Ego, Shang-Chi, Gamora, Korg, ma anche Captain America e Thanos, i personaggi che vedremo nello show MCU saranno davvero tanti!

Il produttore Bryan Andrews, inoltre, ha confermato che la Captain Carter di What If...? non è quella vista in Doctor Strange nel Multiverso della Follia: "La nostra Captain non sarebbe stata sconfitta in quel modo". Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Vediamo, intanto, quando dovrebbe uscire la seconda stagione di What If...?