What If, svelati tutti i titoli degli episodi della seconda stagione!

La seconda stagione di What If...? sta arrivando. Dopo diverso tempo di attesa, la serie animata targata Marvel Studios tornerà su Disney+ sotto la guida dell'Osservatore, raccontando al pubblico storie ambientate in multiversi mai visti prima. Gli episodi arriveranno su Disney+ dal 22 dicembre.

Dopo la pubblicazione del trailer di What If 2 è stato svelato che usciranno ben nove episodi, uno al giorno per 9 giorni a partire dalla data annunciata. La serie, come era più che prevedibile guardando la prima stagione, racconterà multiversi sconosciuti della Marvel o, quanto meno, storie che difficilmente potrebbero essere raccontate in live action sul grande schermo. Nelle ultime settimane sono trapelate tantissime anticipazione già a partire dal trailer che aveva mostrato tantissime versioni alternative dei personaggi più amati e celebrati. Oltre a questo sono stati pubblicati i titoli ufficiali di tutti gli episodi di What If 2.

2x01: E se... Nebula si unisse ai Nova Corps?

2x02: E se... Peter Quill attaccasse gli Eroi più potenti della Terra?

2x03: E se... Happy Hogan salvasse il Natale?

2x04: E se... Iron Man si scontrasse con il Gran Maestro?

2x05: E se... Captain Carter combattesse con Hydra Stomper?

2x06: E se... Kahhori riplasmasse il mondo?

2x07: E se... Hela trovasse i 10 Anelli?

2x08: E se... gli Avengers si unissero nel 1602?

2x09: E se... Supremo Strange intervenisse?

In occasione dell'uscita degli episodi, la Marvel ha svelato anche le trame ufficiali delle nuove puntate di What If 2. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!