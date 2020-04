What If: lo sviluppo della serie animata Marvel continua nonostante il Coronavirus

A causa dell'attuale pandemia di Coronavirus, quasi tutte le produzioni avviate a Hollywood hanno chiuso i battenti per non alimentare il rischio di contagi tra le diverse persone impegnate nei lavori. Ciononostante, alcune produzioni stanno continuando a lavorare da remoto. Tra queste anche What If....

Come sappiamo tutte le uscite dei film della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe sono state posticipate di uno slot, con il primo film della tranche, Black Widow, che arriverà solamente il prossimo novembre (riamandando l'appuntamento con Gli Eterni al febbraio successivo e via di seguito). Uno degli show che non ha subito stop dall'emergenza sanitaria in corso è stato What If...? la prima serie animata dei Marvel Television Studios che debutterà su Disney+ prossimamente.

In una nuova intervista, il capo animatore della serie Stephan Franck che i lavori sul progetto stanno continuando: "Di solito la mia giornata si divide tra il mio lavoro a casa e la visita allo stabilimento della Disney per la rifinizione di alcuni dettagli, ma adesso faccio semplicemente tutto da remoto. Per quanto mi è capitato di sentire, l'animazione è ancora uno di quei settori che sta continuando a lavorare per mantenere in piedi le proprie produzioni, visto che può garantire la sicurezza dei suoi impiegati facendoli lavorare da casa. Un gran risultato per gli studios che hanno saputo attivare così in fretta il lavoro da remoto. Si è trattato veramente di una questione di pochi giorni. Sfortunatamente ho anche sentito di progetti che sono stati chiusi o di alcuni che avevano la data d'uscita di parecchio tempo più avanti che sono in pausa, ma una grossa parte di persone nell'animazione è ancora al lavoro da casa, e ne siamo tutti molto grati".

What If...? arriverà prossimamente su Disney+ e potrebbe riservarci una nuova occhiata a Iron Man.