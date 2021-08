What If...?: se T'Challa è Star-Lord, chi è Black Panther nella serie Marvel?

Come abbiamo potuto vedere nel secondo episodio di What If...?, nell'immaginario animato narrato dall'Osservatore dietro alla maschera di Star-Lord si nasconde in verità T'Challa (Chadwick Boseman), il che significa che la Pantera Nera del Wakanda deve per forza di cose essere qualcun altro. Ma chi, per l'esattezza?

Il problema principale della questione è che le opzioni della famiglia reale sono estremamente limitate. Considerando infatti che soltanto i membri della stessa possono aspirare al ruolo di Pantera Nera, il difensore del Wakanda, il candidato possibile dovrebbe essere di sangue reale.



La prima persona che ci viene in mente è dunque Shuri, la sorella di T'Challa, ma non è chiaro se sia abbastanza grande per vestire il costume del supereroe durante l'episodio 2 di What If...?, dato che gli eventi della puntata coincidono con quelli del primo Guardiani della Galassia, nel 2014. Essendo Shuri ancora adolescente nel 2017, i conti non tornerebbero.



L'altra alternativa sarebbe Erik Killmonger, che non essendo riuscito a divenire Black Panther nel film, con l'assenza di T'Challa potrebbe avere una possibilità di successione. Ed è di sangue reale, come sappiamo. E ci sembra l'opzione più valida anche assecondando i rumor. Secondo quanto riferito, infatti, proprio Killmonger sarà il re del Wakanda in un futuro episodio di What If...?, dunque la questione dell'identità del nuovo sovrano del Wakanda potrebbe essere esplorata molto presto.



