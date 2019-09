What If...?: T'Challa è Star-Lord nelle immagini leakate della serie Marvel

Una serie di immagini della serie Marvel, What If...? che provengono dai video mostrati al D23 Expo sono state leakate sul web, mostrando alcuni dettagli interessanti sui personaggi che vedremo nel corso degli episodi dello show, previsto nel programma della nuova piattaforma streaming prevista a novembre, ovvero Disney+.

Alcune immagini sono piuttosto piccole ma è possibile comunque notare alcuni dei personaggi che vedremo nello show: Zombie Captain America, Skinny Steve e T'Challa nelle vesti di Star-Lord. Inoltre dalle foto leakate è possibile notare anche Peggy Carter nei panni di Captain Britain. Ricordiamo che la seria animata What If...? verrà presentata nel 2021 e sarà disponibile nel pacchetto riservato a Disney+.



Lo show esplorerà le realtà parallele e le storie alternative del Marvel Cinematic Universe grazie al supporto di The Watcher, interpretato da Jeffrey Wright, il quale avrà il ruolo di guida per gli spettatori.

Nel corso dell'ultimo Comic-Con di San Diego e nel corso del D23 Expo sono stati svelati i ricchissimi programmi della Fase 4 del Marvel Cinematic Universe, alcuni dei quali disponibili su Disney+ mentre altri avranno una distribuzione nelle sale cinematografiche.

Per quanto riguarda What If...? siamo in attesa anche di altre novità che riguardano il cast che vedremo recitare nello show.

Per il momento la Marvel ha liberi diversi slot nel 2022 quindi ci potrebbero essere ulteriori sorprese in futuro. Inoltre Tyler Hoechlin, interprete di Superman in Supergirl, in questi giorni ha parlato del suo desiderio di far parte del franchise targato Marvel Studios.