What If, una teoria su Echo è già stata smentita

Tra poco arriverà il settimo episodio di What If 2, e sono cominciate a circolare sul web alcune teorie riguardanti Devery Jacobs e i suoi due personaggi, immediatamente rimbalzate dall’attrice.

Jacobs è infatti interprete di Bonnie nella futura serie Echo e di Kahhori in What If 2. Ma l’attrice ha già suggerito ai fan di poter ufficialmente smettere di cercare connessioni tra i due personaggi, perché sono completamente separati e i ruoli sono stati assegnati in periodi diversi. Queste le parole della giovane star:

“Credo sia stata una coincidenza. È stato buffo, quando sono stata coinvolta inizialmente in What If...?, è stato molto prima di sapere che Echo sarebbe stato un progetto, o che avrei fatto un provino proprio per questa serie. Non volevo far capire a troppi che stavo già interpretando un altro personaggio, anche se si tratta di una serie d'animazione, anche se è in un altro secolo, in un'altra lingua, anche se è nell'universo di What If...? Solo quando ero sul set ho detto ad alcune persone che lavoravano a Echo: "Beh, in realtà ho un'altra serie", e loro non ne avevano idea. E quindi non lo so. Amo entrambe le serie e sono così eccitata. È pazzesco, quasi non avrei potuto pianificare meglio la loro uscita a poche settimane di distanza l'una dall'altra.”

Inoltre, Devery Jacobs si è dichiarata entusiasta per il suo ruolo di Kahhori in What If.