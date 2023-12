What If, in quale timeline si posizionano le puntate della Stagione 2?

What If è certamente tra i prodotti più bizzarri dell'MCU ma vincente nell'esplorazione dei molteplici scenari possibili del Multiverso in espansione dopo gli eventi della prima stagione di Loki.

Tutto ciò che c'è da sapere su What If 2 risiede molto nella timeline degli eventi proposti nel piccolo schermo. La prima stagione della serie animata presenta molte linee temporale rendendo più difficile inserire la serie TV in una timeline precisa. Tuttavia ufficialmente What if è ambientata dopo Loki e prima degli eventi di WandaVision concretizzando così la totale esplosione del Multiverso.

La seconda stagione di What If si concentra su alcune narrazioni alternative della Fase 4 dell'MCU senza approfondire evento in particolare del blocco centrale della saga del Multiverso (Fase 5) dunque gli episodi di What If 2 possono essere catalogati semplicemente come sequel "diretto" della prima stagione. Grazie alla moltitudine di storie alternative, tra universo e mondi paralleli infatti, What If e What If 2 possono essere guardati in qualsiasi momento a partire dalla prima stagione di Loki e senza aver una particolare conoscenza degli eventi della Fase Cinque dell'MCU.

What If 2 è composta da nove episodi, ognuno dedicato a una narrazione alternativa che vede protagonisti i personaggi più amati dell'MCU: la serie ha debuttato con il primo episodio lo scorso 22 dicembre mentre a breve approderà su Disney + l'episodio 7 di What If 2 dedicato a Hela, la dea asgardiana della Morte!