Tom Holland, da Spider-Man a Occhio di Falco nella serie Marvel What If?

Dopo le rassicurazioni riguardo lo stato dei lavori di What If...?, i fan dei fumetti Marvel hanno iniziato a rivedere l'unico trailer disponibile alla ricerca di indizi, rivelando così qualcosa su uno dei supereroi più famosi.

Brandon Davis, giornalista di ComicBook.com, ha infatti condiviso un messaggio molto interessante: come potete leggere dal tweet presente in calce alla notizia, sembrerebbe che in uno degli universi alternativi che vedremo nel corso delle puntate dello show, verrà raccontata la storia di Peter Parker, che ha assunto l'identità di Hawkeye.

A rendere ancora più credibile la sua teoria è un'immagine presente nel messaggio, che ci mostra una persona con le stesse fattezze di Tom Holland ma con indosso il classico costume con arco e faretra di Occhio di Falco. Come si poteva immaginare, il tweet ha subito scatenato una discussione tra gli appassionati dei fumetti Marvel, divisi tra chi pensa che quella persona sia in realtà Jeremy Renner e chi invece crede al messaggio di Brandon Davis.

Se cercate altre informazioni su questa attesa serie, vi segnaliamo la notizia riguardo una prima teoria sulla presenza di Iron Man in What If...?, mentre ricordiamo che per ora l'unica storia confermata è quella incentrata su Peggy Carter, a cui verrà somministrato il siero che la porterà a diventare Captain America al posto di Steve Rogers.