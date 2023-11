What If...?, torna Wanda nel trailer della seconda stagione!

Dopo le prime indiscrezioni sui titoli degli episodi nella seconda stagione di What If...?, il canale YouTube di Marvel Entertainment ha pubblicato il trailer ufficiale! Cosa ci riserveranno le prossime puntate?

"Le cose hanno preso una strana piega, nel Multiverso..." figura nella descrizione della clip. "Tutti i nuovi episodi arriveranno su Disney+ il 22 dicembre. 'Scartane' uno ogni giorno per nove giorni consecutivi, e consideralo come un regalo da parte nostra!".

Tra Luna Park, gare automobilistiche, sensazionali ritorni e, ovviamente, il Multiverso, siamo sicuri che la nuova tranche di episodi ci riserverà moltissime sorprese. Inoltre, viene confermata la data del 22 dicembre 2023. Il trailer ha superato le 300 mila visualizzazioni in appena quaranta minuti.

Creata da A.C. Bradley, la prima stagione ha esplorato le versioni alternative dei personaggi più celebri nel Marvel Cinematic Universe, e rappresenta la prima serie animata dei Marvel Studios. Tra i vari interrogativi, ricordiamo: e se il Capitano Carter fosse il primo Vendicatore? E se T'Challa fosse diventato Star-Lord? E se il mondo avesse perso i suoi eroi più potenti? Dopo la serie TV Loki, infatti, il Multiverso è in costante espansione, con tutti gli incredibili, bizzarri risvolti narrativi che ne derivano.

What If...? ha ottenuto ottime recensioni da parte della critica, con un punteggio del 94% su Rotten Tomatoes; inoltre, ha ricevuto un Premio Emmy come miglior doppiatore (Chadwick Boseman per T'Challa/Star-Lord) e un Critics' Choice Awards come miglior serie animata.

Per approfondire l'argomento e i moltissimi personaggi, ecco nuovi dettagli sulla variante di Nebula in What If...? 2, senza contare i "rinnovati" Guardiani della Galassia.