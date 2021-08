What If..., un nuovo trailer anticipa il quarto episodio con Doctor Strange

Siamo arrivati ormai al quarto appuntamento settimanale con What If...?, la serie animata Marvel che ci mostra scenari alternativi per personaggi e storie dell'Infinity Saga. E nelle prossime ore vedremo l'episodio dedicato a Doctor Strange, sul quale questo nuovo trailer fornisce qualche informazione in più.

Dopo un crescendo di variabili in gioco nelle varie situazioni presentate finora in What If...? (E se Peggy Carter assumesse il siero del supersoldato? E se Yondu trovasse T'Challa invece di Peter Quill? E se qualcuno avesse ucciso gli Avengers prima che il gruppo si formasse?), il quarto episodio non sembra avere in programma nulla di meno rivoluzionario, sebbene quali ripercussioni esattamente avrà questo "piccolo" cambiamento, sarà tutto da vedere.

Stando a quanto anticipato dai primi materiali promozionali, infatti, nelle prossime ore avremo modo di vedere Doctor Strange Supreme, una versione meno eroica del personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch sul grande schermo.

Che cosa ha portato a questo risvolto? Ebbene, il nuovo trailer condiviso dai Marvel Studios (che trovate anche in calce alla notizia) ci dà già la risposta: "E se... Doctor avesse perso il suo cuore, invece che le sue mani?".

Ovviamente la tagline fa riferimento alla premessa del film del 2016 diretto da Scott Derrickson, che vedeva Strange coinvolto in un incidente stradale nel quale si ferirà gravemente alle mani, tanto da non poter più operare come prima.

In questo caso però, ciò che verrà a mancare non sarà la sua abilità fisica come chirurgo, ma l'amore della sua vita.

Interessante, non trovate?

Un nuovo episodio di What If...? è disponibile ogni mercoledì su Disney+.