What If, il trailer per l'episodio 8 promette il primo sequel della serie!

La showrunner di What If...?, AC Bradley, ha anticipato che gli ultimi due episodi della prima stagione della serie animata Marvel saranno collegati tra loro. Finora, ogni episodio di What If...? è stato uno standalone che ha esplorato diverse realtà alternative all'interno del MCU tuttavia, con le ultime due puntate, le cose sembrano cambiare.

Il settimo episodio si è concluso con l’arrivo di Ultron, che sembra essere il grande cattivo della prima stagione. Questo Ultron apparentemente è riuscito a integrarsi con il corpo di Visione che ha creato in Avengers: Age of Ultron, e ha persino tutte le Gemme dell'Infinito.

Sebbene non vi siano conferme, tutti i segnali indicano che i Guardiani del Multiverso si uniranno per fermare Ultron Vision che, con le Gemme dell'Infinito, potrebbe essere una minaccia più grande di Thanos.



Parlando con EW Bradley ha spiegato ciò che ci aspetta, mentre l'episodio 8 di questa settimana, "What If... Ultron Won?", opera principalmente come standalone come gli altri, "fluisce nel nono episodio".

Ha aggiunto: "Puoi guardare l’ottavo come standalone, ma la storia si concluderà nel nono".

Una nuovissima promo dell’ottavo episodio di What If...?, che potete vedere qui sopra, ribalta la storia di Avengers: Age of Ultron.



I momenti di apertura del teaser hanno anche rivelato la sinossi della trama dell'episodio:

“Nel tentativo di portare un'armatura in giro per il mondo, Tony Stark ha inventato l'intelligenza artificiale, Ultron. Si è però rivoltato contro e ha guadagnato il potere delle Gemme dell'Infinito."



Il teaser è breve ma mostra i Vendicatori in pericolo mentre combattono contro centinaia di robot Ultron. Sembra anche che Ultron o qualche altra forza abbia lanciato una serie di missili nucleari. L'episodio di domani è da non perdere in quanto potrebbe potenzialmente avere conseguenze su tutto il multiverso animato.



Vi lasciamo con la nostra recensione del settimo episodio di What If...? e il poster dell'ottavo episodio di What If...? con un Ultron un po' diverso dal solito!