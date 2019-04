What/If: ecco il trailer italiano della nuova serie Netflix

Netflix ha rilasciato un trailer della nuova serie What/If con Renée Zellweger, in cui l’attrice interpreta un’abile manipolatrice, pronta a trattare gli altri come pedine della sua scacchiera. "E se ti facessi un'offerta così straordinaria che non puoi rifiutare?" dice l’ex Bridget Jones nel teaser.

"Potresti avere tutti e tutto a tua disposizione” continua il trailer, che si conclude con la fatidica domanda “Cosa rischieresti per avere tutto?”. A questo punto Renée lascia cadere una pedina nel vuoto, e il trailer si conclude con l’inquadratura di una scacchiera con tutti i pezzi rovesciati.

What/If sarà in streaming su Netflix dal prossimo 24 maggio. Renée Zellweger interpreta Anne, una donna misteriosa che fa un'offerta interessante e pericolosa a una coppia di neo-sposi di San Francisco. La serie è descritta come un social thriller neo-noir e sarà composta da 10 episodi. Secondo Netflix, esplorerà ciò che accade quando persone comuni iniziano a fare cose inaccettabili, e ogni stagione descriverà un diverso racconto di moralità.

Il cast comprende anche Jane Levy (Castle Rock), Blake Jenner e Samantha Ware (Glee), Keith Powers, Daniella Pineda (Jurassic World: Fallen Kingdom), Juan Castano, John Clarence Stewart (Luke Cage) e Dave Annable (Brothers & Sisters).

Mike Kelley (Revenge) compare come showrunner e sceneggiatore, oltre che come produttore esecutivo insieme a Melissa Loy, Alex Gartner, Charles Roven, Robert Zemeckis e Jack Rapke.

Dopo il trailer di Tuca & Bertie, arriva dunque un'altra novità targata Netflix. Per la star di Bridget Jones's Diary si tratta di un ritorno in televisione a più di 25 anni dal suo debutto, avvenuto nel 1992 col film per la TV A Taste for Killing.