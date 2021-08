What If...?, il nuovo trailer della serie Marvel anticipa un grande episodio crossover?

I Marvel Studios hanno pubblicato un nuovo promo ufficiale di What If...?, la serie animata Marvel basata sul Multiverso il cui terzo episodio è in arrivo su Disney+ questo mercoledì, 25 agosto.

Il filmato, intitolato 'Mind Bending', offre un nuovo sguardo alle due puntate già uscita - dedicate rispettivamente a Captain Carter e T'Challa/Star-Lord - e ad episodi molto attesi come Spider-Man cacciatore di zombie, ma soprattutto anticipa quello che sembra essere un grande evento crossover della serie animata, con gli eroi delle varie storyline che sembrano unirsi per affrontare un'unica, grande minaccia.

D'altronde un leak dello scorso aprile vedeva riuniti tutti gli eroi di What If...?, tra cui Thor, Vedova Nera, Gamora, Doctor Strange e Killmonger sotto il nome dei Guardiani del Multiverso. Tra questi non è però presente Loki, che stando a quanto riportato sarà il protagonista del prossimo episodio, in cui seguiremo il Dio dell'Inganno inviato sulla Terra al posto del fratello.

Voi cosa ne pensate delle puntata uscite finora? Come sempre, fateci sapere la vostra nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Per altri approfondimenti, vi lasciamo alla recensione dei primi tre episodi di What If...?.

Intanto, Kevin Feige ha anticipato che la stagione 2 di What If...? tratterà i film della Fase 4.