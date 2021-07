What If...?, il nuovo trailer svela la formazione alternativa degli Avengers!

Dopo il recente poster ufficiale dedicato all'Osservatore, i Marvel Studios hanno diffuso in rete un nuovo trailer di What If...? che anticipa degli ulteriori dettagli sulle varie storyline che verranno affrontate dalla serie animata in arrivo su Disney+.

Oltre ad offrire un nuovo sguardo alla trasformazione di Peggy in Captain Carter e allo scontro tra Bucky e Captain America in versione zombie, il filmato riprende l'iconica inquadratura di gruppo di The Avengers per mostrare una formazione alternativa dei vendicatori composta tra gli altri da Black Panther, Star-Lord in versione T-Challa, Gamora e la stessa Peggy potenziata. Inoltre, sul finale del video assistiamo anche ad uno scambio di battute tra Killmonger - qui in un arco narrativo "eroico" al fianco di Tony Stark - e la giovane Shuri.

Vi ricordiamo che What If...? debutterà su Disney+ il prossimo 11 agosto, con i nuovi episodi che verranno pubblicati in streaming regolarmente ogni mercoledì. A proposito delle serie del MCU, proprio ieri è arrivato un primo sguardo a Hawkeye, la serie con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld in arrivo sulla piattaforma a novembre.

Che aspettative avete nei confronti della serie? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti qui sotto. Intanto, Jeffrey Wright ha svelato un curioso dettaglio sull'Osservatore.