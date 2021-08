What If: saranno tre le versioni del T'Challa di Chadwick Boseman che vedremo nella serie

Il Presidente dei Marvel Studios Kevin Feige ha recentemente ricordato Chadwick Boseman ai microfoni di Variety, mentre i fan si apprestano ad ammirare la sua ultima performance nei panni di T'Challa nella serie animata What If...? Mentre attendiamo il prossimo episodio, il produttore esecutivo Brad Winderbaum ci ha raccontato cosa aspettarci.

Come già sappiamo, il personaggio interpretato da Chadwick sarà in quattro episodi dello show. Winderbaum ha raccontato che nel periodo in cui le puntate erano state registrate, nessuno sapeva della malattia dell'attore. "Lo avevamo contattato per T'Challa Star-Lord ed era davvero entusiasta del concept e le pagine gli sono piaciute molto. È poi entrato, ha registrato e si è divertito così tanto che abbiamo continuato a scrivergli [episodi], quindi alla fine è in quattro episodi con tre diverse versioni di T'Challa. È così triste pensare che abbia dedicato del tempo a questo show nel suo ultimo anno con noi."

Dunque la news è che non vedremo solo il famoso T'Challa Star-Lord di cui si era tanto parlato, ma anche altre due versioni del celebre Black Panther. Cosa potremmo aspettarci di vedere secondo voi? Potremo scoprirlo solo andando avanti con gli episodi. Intanto, domani 18 Agosto potremo probabilmente goderci su Disney+ la versione Star-Lord del personaggio che già incuriosisce tutti. E possiamo esserne piuttosto sicuri perché il ritorno di T'Challa nella puntata 2 di What If...? è stato già annunciato.