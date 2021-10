What If: il titolo dell'ultimo episodio svela importanti informazioni sulla trama

L'episodio 8 di What If che vi abbiamo raccontato nella nostra recensione era incentrato su Ultron, che impossessatosi delle Gemme dell'Infinito diventa una minaccia per l'Universo. Adesso il titolo della puntata conclusiva ci anticipa cosa potremmo aspettarci dall'episodio in arrivo domani.

Come sappiamo, i modi in cui sono chiamate le puntate di What If...? dicono tanto sul loro contenuto. Ogni settimana viene raccontata una storia a sé, che si conclude nei 30 minuti previsti. Questa volta sembra però che non sarà così.

Secondo quanto abbiamo appreso, infatti, il titolo ufficiale dell'ultimo episodio di questa prima stagione sarà "E se... L'Osservatore rompesse il suo giuramento?". Come abbiamo visto la scorsa settimana, infatti, Ultron è al corrente dell'esistenza dell'Osservatore e lo ha approcciato. La sua minaccia, vista l'assenza di diversi Avengers, diventa adesso importante, costringendo Uatu a intervenire. Cosa che, ricordiamo, non è previsto che faccia.

L'Osservatore si rivolgerà a Supreme Strange, avendo già scoperto di non poter sconfiggere il suo potente nemico da solo. Dunque possiamo aspettarci l'arrivo degli eroi del Marvel Cinematic Universe che avranno il compito di dare vita a un'ultima resistenza per impedire il collasso delle linee temporali e la loro conquista da parte dell'IA. Secondo quanto sappiamo tra i vari protagonisti di What If nel finale di stagione dovrebbe esserci anche Gamora. Ma ne potremo avere la certezza solo domani, quando l'episodio sarà disponibile su Disney+.