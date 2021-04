What If...?: Ultron, Loki, Gamora e altri personaggi nei concept art della serie animata

Appena qualche giorno fa ci veniva mostrato da Hayley Atwell il primo trailer di What If...?, la serie animata Marvel in arrivo su Disney+, mentre quest'oggi possiamo dare un'occhiata a dei concept art con protagonisti alcuni dei personaggi che vedremo nello show.

I Marvel Studios hanno conquistato il pubblico di Disney+ con le loro prime serie tv, WandaVision e The Falcon and The Winter Soldier, e a breve vedremo arrivare anche quella dedicata a Loki.

Tra i titoli Marvel più attesi per la piattaforma streaming, tuttavia, vi è anche la serie animata What If...?, che ci mostrerà delle versioni alternative di storie e dei personaggi che abbiamo imparato ad amare nel corso dell'Infinity Saga.

E mentre alcune di queste sono state ampiamente anticipate, altre sono maggiormente avvolte nel mistero.

Tuttavia, alcuni concept art probabilmente utilizzati come base per il merchandise hanno fatto la loro comparsa sul web, e tra i personaggi presenti notiamo anche Gamora con indosso l'armatura di Thanos, Loki, Ultron, Il Collezionista e l'Hulkbuster con al suo interno qualcuno che somiglia parecchio a Bruce Banner.

Lasciamo a voi le speculazioni sulle possibili storyline in gioco, mentre per avere delle risposte concrete dovremo aspettare questa estate, quando What If...? farà il suo debutto su Disney+.