What If...?: in attesa dell'uscita, arrivano i nuovi Funko Pop

In vista del rilascio di What If...? la Marvel continua con la sua massiccia campagna di merchandising rilasciando dei nuovi Funko Pop dedicati ai personaggi alternativi che vedremo nello show che arriverà su Disney+ il prossimo 11 agosto.

La nuova linea di Funko Pop già disponibile per il preordine comprende: Captain Carter, Gamora: Figlia di Thanos, T'Challa Star-Lord, Doctor Strange Supreme e un super-grande The Hydra Stomper. La collezione per What if...? include inoltre anche diversi modellini esclusivi in base al rivenditore, ad esempio una versione metallica di T'Challa Star-Lord è esclusiva di BoxLunch. King Killmonger sarà disponibile solo su Target e un'altra variante di T'Challa Star-Lord senza il suo elmo sarà invece disponibile solo su FYE. Inoltre, su GameStop sarà reso disponibile una diversa Capitan Carter mentre una variante fosforescente del Doctor Strange Supreme potrà essere ordinato solo su Amazon.

What If...? è la prima serie animata del Marvel Cinematic Universe e come ormai sappiamo piuttosto bene riscriverà le vicende dei supereroi così come le abbiamo conosciute sino adesso. Lo show avrà il compito di esplorare alcune realtà alternative, mostrandoci cosa sarebbe potuto accadere se i nostri avessero fatto scelte completamente differenti.

Seguirete questo nuova serie su Disney+? Fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate da questa produzione.