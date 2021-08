What If...?, Vedova Nera e Nick Fury nel nuovo episodio oggi su Disney+: il trailer!

Da stamattina su Disney+ è disponibile il terzo episodio della serie animata del Marvel Cinematic Universe, What If... ?, intitolato E se... Il mondo avesse perso i suoi eroi più potenti?. Composta da nove episodi, la prima stagione è distribuita dall'11 agosto e si concluderà con l'episodio finale il prossimo 6 ottobre.

La trama di What If...? si svolge dopo gli eventi di Loki, quando il multiverso si ritrova catapultato nella follia, e alcuni dei più importanti eventi del Marvel Cinematic Universe si svolgono in maniera differente a seconda dell'universo nel quale sono ambientati.



Per saperne di più sul terzo episodio potete godervi il trailer del nuovo episodio di What If...?, che anticipa alcune delle sequenze della nuova entusiasmante puntata.

In questo nuovo capitolo della prima stagione, viene immaginato in maniera differente l'arrivo di Loki (Tom Hiddleston) sulla Terra.

Loki potrebbe fingersi re di Asgard e cercare vie differenti per tentare di conquistare il pianeta, rispetto a quelle classiche che contraddistinguono il personaggio. Come annunciato, nel nuovo episodio troviamo anche Vedova Nera (Scarlett Johansson) e Nick Fury (Samuel L. Jackson). Una trama attesa è quella che vede quello che sarebbe successo a Natasha Romanoff se non avesse lasciato la Red Room per diventare un'agente dello S.H.I.E.L.D., poi una dei Vendicatori e alla fine un'eroina che salva la galassia. E pare che dal trailer si percepisca come sia proprio Vedova Nera, in una trama di un multiverso, ad uccidere gli Avengers. Sarebbe davvero una svolta inattesa.

Il cast vocale di What If... ? comprende Jeffrey Wright, Jaimie Alexander, Paul Bettany, Don Cheadle, Michael Douglas, Jon Favreau e tantissime altre star che fanno parte del Marvel Cinematic Universe e che per l'occasione sono tornate prestando la voce ai loro rispettivi personaggi del celebre franchise cinematografico e televisivo.



Se volete scoprire qualcosa in più sulla serie ecco la recensione dei primi tre episodi di What If...?