In What If...? vedremo anche un Captain America zombie

Sulla piattaforma Disney+, che ha appena debuttato negli Stati Uniti, è disponibile uno special intitolato Marvel Expanding the Universe, che dà uno sguardo alle prossime produzioni Marvel che vedremo sulla neonata piattaforma streaming. Una delle più attese è la serie animata What If...?.

La serie è basata sull'idea di mostrare come sarebbe il Marvel Cinematic Universe cambiando, di volta in volta, una delle tante storie che lo compongono. In uno di questi filmati, già mostrati nel corso dell'ultimo D23, vediamo una storia apparentemente basata su Captain America: The First Avenger, in cui Bucky Barnes combatte contro Cap, che è... uno zombie.

Non è chiaro come una modifica alla trama di The First Avenger possa portare alla trasformazione di Steve Rogers in uno zombie. Certo è che il logo di What If...? presenta anche lo scorcio di un teschio. Secondo alcuni fan poteva trattarsi di Teschio Rosso, mentre altri vedevano un'allusione a Marvel Zombies. Si tratta invece di Captain America.

Sebastian Stan, che interpreta Bucky Barnes in live action nel MCU, doppierà Bucky Barnes anche in questo episodio della serie animata. Jeffrey Wright sarà invece l'Osservatore, che fungerà da filo conduttore, mostrando gli scorci di ogni realtà alternativa dal suo punto di vista. Secondo Hayley Carter vedremo Peggy Carter sotto una luce diversa.

L'arrivo di What If...? è previsto su Disney+ per l'estate del 2021.