What If, in vendita l'incredibile replica dello scudo di Captain Carter: ecco il prezzo

Tra i personaggi indubbiamente più amati tra quelli comparsi nel corso della prima stagione di What If, c'è sicuramente la Captain Carter interpretata da Hayley Atwell, versione che poi abbiamo visto anche in live-action in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Hasbro ha quindi realizzato una replica dell'incredibile scudo del personaggio.

Lo scudo indossabile è una riproduzione in scala 1:1 della potente arma in vibranio del personaggio interpretato e doppiato da Atwell. La replica misura circa 64 cm di larghezza e presenta sculture e dettagli accurati. È inoltre dotata di cinghie regolabili, per garantire che chi la indossa sia sempre pronto a combattere. Consigliato a partire dai 14 anni, lo scudo di Capitan Carter della serie Marvel Legends è ora disponibile per il pre-ordine presso Hasbro Pulse e la maggior parte dei principali rivenditori al prezzo consigliato di 149,99 dollari.

Captain Carter ha fatto il suo debutto nel Marvel Cinematic Universe durante la prima stagione della prima serie animata dei Marvel Studios, What If...? L'antologia esplora linee temporali alternative nel multiverso, supervisionate da un essere extraterrestre chiamato l'Osservatore (doppiato da Jeffrey Wright). Capitan Carter è stato introdotto come variante dell'agente Peggy Carter in una linea temporale in cui Steve Rogers non è stato in grado di assumere il siero del Super Soldato dopo che la procedura è stata interrotta da un agente dell'Hydra. L'agente Carter si offre volontaria per prendere il suo posto e diventa il primo Avenger del mondo.

Dopo questa apparizione animata, la Atwell ha potuto ritrarre il personaggio anche in live-action per un cameo nel film Doctor Strange nel Multiverso della Follia di Sam Raimi. Nonostante la morte del personaggio per mano della Scarlet Witch di Elizabeth Olsen, il produttore esecutivo Bryan Andrews ha confermato che il Captain Carter di Terra-838 è una variante diversa da quella apparsa per la prima volta in What If...?, facendo presagire un potenziale ritorno dell'eroe nel MCU.

Al momento siamo in attesa di sapere quando arriverà la Stagione 2 di What If...? in streaming su Disney+.