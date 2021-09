What If...?, il villain del nuovo episodio è il più pazzesco mai visto nel MCU

Come ogni mercoledì, c'è un nuovo episodio di What If...? in streaming su Disney+. Con il passare delle settimane la serie animata, che si propone di affrontare gli eventi del MCU immaginando situazioni alternative a quelle viste negli anni, sembra aver preso un tono sempre più epico, come dimostra la scelta dell'ultimo villain.

Solo con il finale di stagione, probabilmente, sarà più chiaro il grande piano dietro What If...?. Nell'episodio 8, intanto, la variazione sul tema è la presenza di un villain in grado non solo di sconfiggere gli Avengers, ma anche di far sembrare gli altri grandi cattivi del Marvel Cinematic Universe, a cominciare da Thanos, molto più deboli e sprovveduti al confronto.

Stiamo parlando di Ultron, che in What If...? prende il controllo del corpo di Visione (al contrario di quanto accade in Avengers: Age of Ultron) per seminare il caos nel pianeta. I suoi piani prevedono il lancio di migliaia di armi nucleari per radere al suolo la Terra, la conquista delle Gemme dell'Infinito e l'uccisione di Thanos. A questo punto, il cosiddetto Ultra-Vision ha il dominio pressoché totale.

Non c'è mai stato un villain simile nel MCU: l'intero multiverso è ai suoi piedi, i suoi nemici sono stati spazzati via, ha conquistato Asgard e Xandar. Fino al finale dell'episodio, l'universo messo in scena in What If...? ha un unico leader indiscusso.