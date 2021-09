What If...?, la voce di Drax anticipa l'arrivo di un personaggio legato a Thor!

Apparso nella puntata di What If...? dedicata a T'Challa/Star-Lord, il Drax di Dave Bautista non ha potuto contare sulla voce del suo interprete originale. Il compito è stato dunque affidato a Fred Tatasciore, che in una recente intervista ha svela il suo prossimo ruolo nella serie animata.

Il doppiatore ha infatti rivelato che in uno dei prossimi episodi presterà la voce a Volstagg, il guerriero asgardiano apparso nei tre capitoli cinematografici dedicati al Thor di Chris Hemsworth. "Faccio Drax e Volstagg, l'amico di Thor. È stato divertente", ha dichiarato Tatasciore. "Voglio dire, ci sono molti dei personaggi originali, quindi non so cosa sia successo, ma sono stavo davvero felice di farlo e mi sono divertito un mondo. Trascorrere del tempo con Drax è sempre divertente".

Parlando del mancato coinvolgimento di Dave Bautista, l'attore ha detto: "Non vorrei parlare a sproposito, ma francamente non ho idea di cosa sia successo. Sembra che ci sia stato un problema da qualche parte. Non lo so".

"Non ero sicuro di come sarebbe andata. Drax è uno dei miei personaggi preferiti, mi fa davvero ridere" ha aggiunto fine. "Anche solo il 'Devi sentirti piuttosto stupido!'. Adoro il suo modo di fare".

Vi ricordiamo che il prossimo episodio della serie debutterà su Disney+ mercoledì 15 settembre. Intanto, vi lasciamo alla recensione di What If...? 1x05.