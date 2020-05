What We Do In The Shadows rinnovata per una terza stagione: in arrivo i nuovi episodi

È Deadline a rendere noto che What We Do In the Shadows, la serie comedy-horror ideata da Talka Waititi e Jemaine Clement basata sull'omonimo film del regista di Thor: Love and Thunder, è stata ufficialmente rinnovata da FX per una terza stagione.

La decisione è arrivata dopo gli ottimi risultati ottenuti in queste settimane dalla stagione 2, che negli Stati Uniti sta registrano una media di 3,2 milioni di spettatori a episodio (finora ne sono usciti 7) tra tutte le piattaforme: un aumento del 25% rispetto all'arco narrativo precedente.

"Siamo incredibilmente felici che il pubblico e la critica stiano apprezzando la serie" ha commentato Nick Grad, presidente dei contenuti originali di FX Entertainment. "Settimana dopo settimana, i produttori, gli sceneggiatori e il nostro meraviglioso cast continuano a realizzare una selle serie più divertenti e una delle migliori comedy della TV."

Con protagonisti Matt Berry, Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillén e Mark Proksch, What We Do In The Shadows è strutturata come un falso documentario che segue le vicende di quattro vampiri che vivono a New York.

La seconda stagione dello show, che ricordiamo vedrà anche Henry Cavill in versione vampiro, debutterà in Italia su Fox a partire dal prossimo 27 maggio. Nell'attesa, qui potete trovare il teaser di What We Do In The Shadows 2.