What We Do In The Shadows: la serie tv è stata rinnovata per una seconda stagione

The Hollywood Reporter ha confermato che What We Do In The Shadows, la fortunata serie televisiva tratta dall'acclamato lungometraggio omonimo scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi, è stata rinnovata dal network FX per una seconda stagione.

A dichiararlo con un comunicato ufficiale Nick Grad, presidente della programmazione FX:

"Jemaine Clement, Taika Waititi e lo showrunner Paul Simms hanno più che soddisfatto le grandi aspettative dei fan del film originale adattando un cult istantaneo del cinema per il mondo della televisione, costruendo una fan-base appassionata fatta di nuovi estimatori e vecchi appassionati. Vogliamo anche ringraziare il resto del team creativo, tra cui Scott Rudin, Garrett Basch ed Eli Bush, e l'incredibile cast e la troupe: tutte insieme queste persone hanno realizzato una serie divertente e originale, e non vediamo l'ora di tornare a lavorare con loro nella seconda stagione".

What We Do in the Shadows è basato sull'omonimo film mockumentary comedy-horror del 2014, a sua volta incentrato su un gruppo di vampiri (Waititi, Clement, Jonathan Brugh, Ben Fransham) che vivono insieme nella moderna Wellington, in Nuova Zelanda, e devono affrontare la normalissima quotidianità di una vita da vampiro.

Il film ha ottenuto un successo clamoroso, e oltre alla serie televisiva Waititi sta sviluppando il sequel ufficiale We're Wolves, incentrato sui lupi mannari - comprimari del film originale - e una nuova serie tv basata sulle avventure dei poliziotti (sempre visiti nel film) alle prese con eventi paranormali vari ed eventuali intorno a Wellington.

La seconda stagione di What We Do In The Shadows sarà scritta e prodotta da Waititi e Clement, e vedrà il ritorno del cast della prima stagione. L'episodio finale della prima andrà invece in onda il prossimo 29 maggio.

In attesa, vi rimandiamo agli spot televisivi di What Wade Do In The Shadows.