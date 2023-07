What We Do in the Shadow, il cast vuole rinnovare la serie all'infinito

Il trailer di What We Do in the Shadows 5 prefigura una quinta stagione ricca di divertimento e sensazionali sviluppi, ma una domanda sorge spontanea: quanto durerà ancora la saga FX? Stando alle parole del cast, la risposta è " per sempre".

Così ha dichiarato Kayvan Novak, interprete di Nandon l'Implacabile: "Onestamente, l'ho già ripetuto in passato: per me è il miglior lavoro del mondo. Ogni anno mi diverto dall'inizio alla fine, e ogni manno sono entusiasta di dare il meglio di me stesso". Ed è qui che immagina un parallelismo con lo show ideato da Rob McElhenney: "Perché non possiamo essere un altro C'è sempre il sole a Philadelphia? Perché no? Dai, facciamolo. Continuiamo ad andare avanti così, ci piace!".

Ad alimentare le parole di Novak è Natasia Demetriou, l'attrice nei panni del vampiro Nadja. "Infinito, per sempre. Sono così felice di farne parte!" ha aggiunto, mentre per Mark Proksch (Colin Robinson) è una vera fortuna "partecipare in uno spettacolo che rispettiamo nel profondo, e di cui non proviamo alcun tipo di imbarazzo. Perché non dovremmo continuare a realizzarlo il più a lungo possibile, finché FX ce lo consentirà?".

Al momento la saga comprende quattro stagioni, per un totale di quaranta puntate (ognuno dei quali ha una durata indicativa di 24/30 minuti). Di certo, un proseguimento all'insegna della qualità entusiasmerebbe non soltanto il cast, ma anche i fan sparsi per tutto il mondo: l'indice di gradimento del 94% su Rotten Tomatoes parla chiaro.

Quando potremo assistere ai nuovi episodi? Ecco la data d'uscita di What We Do in the Shadows 5.