What We Do in The Shadows 2: Mark Hamill passa al Lato Oscuro e diventa un vampiro

What We Do in The Shadows si conferma una serie avvezza alle fugaci apparizioni di star. Molti sono i nomi altisonanti che sono comparsi nella prima stagione dello strano e divertente show dedicato ai vampiri e anche la seconda stagione non sarà da meno. Entertainment Weekly ha pubblicato la prima immagine di Mark Hamill versione vampiro.

Nella prima stagione hanno partecipato guest star del calibro di Tilda Swinton, Evan Rachel Wood, Danny Trejo e Wesley Snipes, mentre la première della seconda ha visto la presenza di Haley Joel Osment e Benedict Wong.

La puntata del 13 maggio vedrà la presenza di un'icona della fantascienza cinematografica, Mark Hamill, che per l'occasione passerà al Lato Oscuro nei panni di un antico vampiro.



What We Do in The Shadows è un adattamento del film Vita da vampiro - What We Do in The Shadows di Jemaine Clement e Taika Waititi. Hamill aveva qualche riserva sulla versione televisiva del film ma si convinse dopo aver guardato il primo episodio.

"Quando ho saputo che stavano realizzando una serie tv ho pensato di abbassare le mie aspettative. Nè Taika né Jemaine vi avrebbero recitato, ma ho sentito che erano coinvolti quindi sono rimasto fiducioso. Abbiamo visto il pilota e non solo era alla pari del film ma aggiungeva elementi che non avevo mai sentito prima".

I vampiri in farmacia nell'ultimo teaser di What We Do in The Shadows 2, seconda stagione dello show vampiresco che vedrà Mark Hamill comparire in un ruolo bizzarro.

A gennaio era stata annunciata la data della première della seconda stagione.