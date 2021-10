What We Do in the Shadows 3, Proksch e Simms parlano dell'incredibile finale di stagione

La terza stagione di What We Do in the Shadows si è appena conclusa negli Stati Uniti con un finale scioccante! In una recente intervista lo showrunner Paul Simms e l'attore Mark Proksch (che interpreta il vampiro Colin Robinson) hanno commentato l'ultimo episodio della season 3 e anticipato qualcosa sulla stagione 4.

Durante un'intervista a Collider, i tre hanno commentato il finale di stagione dello show (affrontando in particolare il percorso di Colin Robinson) e cosa comporterà per la quarta stagione di What We Do in the Shadows.

"Sapevamo già come sarebbe andata a finire prima ancora di iniziare le riprese" ha dichiarato lo showrunner Paul Simms. "E' per questo che abbiamo lasciato tutti quegli indizi, così che alla fine tutto acquisti un senso", ammettendo inoltre che le sue scene preferite da scrivere e girare sono quelle in cui il gruppo dei vampiri è riunito in una stanza, "tranne che per l'assenza di Colin in quell'episodio tutto focalizzato sul loro saper gestire (o meno) il fatto che fosse davvero morto".

Mark Proksch, che interpreta Colin Robinson, ha raccontato come ha scoperto che il suo personaggio sarebbe morto per poi tornare nelle sembianze di un neonato: "L'ho letto insieme a tutto il cast e ho avuto a che fare con i loro sguardi, pensavano volessi andarmene dallo show", raccontando poi come Paul Simms gli abbia spiegato tutto ciò che gli sceneggiatori avevano in mente per il suo personaggio.

"Ma non l'ho avvisato troppo presto" ha aggiunto Simms. "Una delle parti più divertenti del lavoro è vederli interpretare il copione, ma allo stesso tempo essere spettatori. Volevo che tutti fossero sorpresi una volta giunti alla fine".

What We Do in the Shadows 3 ha debuttato a settembre negli Stati Uniti, mentre in Italia la serie è ancora inedita: vi terremo aggiornati su quando e dove arriverà. Nel frattempo, sapevate che Mad Magazine ha ispirato un episodio di What We Do in the Shadows?