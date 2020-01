What We Do in The Shadows: annunciata la data della premiere della seconda stagione

I vampiri più bizzarri della televisione stanno per fare il loro ritorno nella seconda stagione di What We Do in The Shadows, dopo l'annuncio della data della premiere che sarà disponibile all'interno del canale FX e successivamente su Hulu.

Continuano le buone notizie per i fan della serie TV statunitense spin-off dell'omonimo film ideato e diretto dal regista neozelandese Taika Waititi. Dopo l'annuncio della presenza di Mark Hamill in What We Do in The Shadows 2, il celebre attore interprete di Luke Skywalker nella saga cinematografica di Star Wars, ecco arrivare anche la data della premiere.

Come riportato dal portale Deadline, infatti, la seconda stagione dovrebbe fare il suo debutto il prossimo 15 aprile. Durante la premiere saranno disponibili due episodi, mentre dal terzo in poi la distribuzione riprenderà la classica uscita a cadenza settimanale. Inizialmente, il debutto avverrà all'interno della programmazione dell'emittente FX, ma già dal giorno successivo sarà presente all'interno della piattaforma di servizio video on demand Hulu.

What We Do in The Shadows, così come il film originale di Waititi, è strutturato come un falso documentario dove si può assistere allo stile di vita di tre vampiri di New York. All'interno del cast sono presenti Kayvan Novak, Natasia Demetriou, Harvey Guillen e Matt Berry. La prima stagione di What We Do in The Shadows è presente in Italia dallo scorso 31 ottobre, trasmessa dal canale satellitare Fox.