What We Do in the Shadows, arriva il trailer ufficiale della stagione 5!

Il divertimento è assicurato nel il trailer ufficiale della quinta stagione di What We Do in the Shadows. La quinta stagione sarà presentata in anteprima a Luglio, precisamente il 13 Luglio in streaming su FX , dunque manca davvero poco alla visione del nuovo capitolo dei vampiri più simpatici sul mercato.

Basato sul progetto cinematografico di Jemaine Clement e Taika Waititi, lo show ha come protagonisti una strana banda di vampiri che vive insieme a State Island (4 vampiri). A loro, come si vede nel nuovo trailer ufficiale, si aggiungerà un (quasi) nuovo arrivato. La trasformazione di quest'ultimo (pagata profumatamente), però, sarà molto lenta (richiederà più di 16 giorni). Soprattutto i suoi tentativi di volare saranno quasi sempre vani, costringendolo a spiaccicarsi per terra.

C'è anche un'altra buona notizia: la serie è stata rinnovata per la sua sesta stagione. A confermarlo è stato FX. Le avventure dei vampiri non finiscono dunque qui!

Il cast della serie vede nomi come Natasia Demetriou, Mark Proksch, Matt Berry, Kayvan Novak, Harvey Guillén e molti altri.

Siete curiosi di vedere la quinta stagione di What We do in the Shadows? Lasciateci un commento per farci sapere se la guarderete! Intanto vi rimandiamo alla nostra recensione di What We Do in the Shadows.