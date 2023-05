What We Do in The Shadows, ecco la data d'uscita della quinta stagione

What We Do in the Shadows è basato sul lungometraggio di Jemaine Clement e Taika Waititi, documenta le gesta notturne dei coinquilini vampiri Nandor, Laszlo, Nadja e Colin Robinson mentre navigano nel mondo moderno di Staten Island con l'aiuto del loro familiare umano, Guillermo.

A quanto pare, l'amato gruppo di vampiri emergerà dalle loro bare nelle prossime settimane, poichè FX ha confermato oggi che la quinta stagione di What We Do in the Shadows sarà presentata in anteprima a Luglio.

L'annuncio non ha portato con sé rivelazioni su cosa possiamo aspettarci dalla nuova stagione, ma sapere che le esilaranti buffonate dei vampiri torneranno ancora una volta è tutto ciò di cui i fan hanno bisogno in questo momento per tenere vivo l'entusiasmo.

Nelle prime stagioni dello show, ci sono stati molti confronti tra quest'ultimo e il film originale del 2014. Nel corso del tempo la serie ha infatti incluso diversi cameo provenienti dalla pellicola, sembra però che non siano ancora finiti e che in questa quinta stagione altri volti noti ci attendono.

Se volete saperne di più su questo show, ecco qui la nostra recensione di What We Do in the Shadows, pellicola diretta tra gli altri, anche da Taika Waititi.

Nell'attesa di far passare i due mesi che ci separano dalla premiere della quinta stagione dello show, per distrarvi ecco quale sarà il nuovo film dal regista di Thor: Love and Thunder.