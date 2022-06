What We Do In The Shadows: FX rinnova lo show per le stagioni 5 e 6

Mentre What We Do In The Shadows 3 arriva sui nostri schermi e viene rivelata la data di uscita della stagione 4, FX annuncia un'altra notizia incredibile: lo show sui vampiri è stato rinnovato per altre due stagioni!

La notizia è stata rivelata da Nick Grad, Presidente dell'Original Programming della FX Entertainment durante una conferenza stampa organizzata dal network. Nel corso dell'evento è stato anche comunicato che What We Do In The Shadows arriverà presto su Disney+.

"C'è ancora molta vita dentro ai nostri vampiri preferiti di Staten Island e FX non potrebbe essere più entusiasta di impegnarsi con ben due stagioni aggiuntive di questa serie fenomenale", ha dichiarato Grad nel corso della conferenza stampa. "What We Do in the Shadows eccelle a tutti i livelli, dal cast brillante alle sorprendenti guest star ai produttori, sceneggiatori, registi e troupe. Non vediamo l'ora che tutti si godano la quarta stagione, sapendo che le prossime due sono in lavorazione."

Il successo raccolto dallo show con le prime due stagioni è stato incredibile: 10 nomination agli Emmy Award, cifra importante per un network come FX, e numeri di spettatori in salita puntata dopo puntata. Proprio questo ha fatto sì che FX rinnovasse la serie per le stagioni 5 e 6, che se tutto va bene dovrebbero arrivare tra primavera ed estate degli anni 2023 e 2024.