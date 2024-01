What We Do in the Shadows, Harvey Guillen sulla stagione finale: 'È una rinascita'

FX ha rinnovato What we do in the Shadows diverso tempo fa per una quinta e sesta stagione. Se la quinta è uscita, la sesta è ancora attesissima dai fan. In questo clima di curiosità, l'attore Harvey Guillen anticipa il succo del finale dello show: la rinascita.

Durante il red carpet dei Critics Choice Awards, l'attore ha dichiarato per Deadline che: "Ricominciamo da dove abbiamo lasciato e a volte i sogni e le aspirazioni non si realizzano come vorremmo. Ma credo che sia proprio questo il senso della rinascita, giusto? È come una rinascita. Sta accadendo di nuovo e si prende una nuova direzione, nuove idee, un nuovo approccio, quindi sono davvero entusiasta che il pubblico veda un nuovo livello di Guillermo".

"Non è mai troppo tardi per trovare se stessi. Non è mai troppo tardi per rinascere e reinventarsi. E non c'è una data di scadenza di una bomba a orologeria per ognuno di noi per quanto riguarda la realizzazione dei nostri sogni e delle nostre speranze", ha aggiunto quando gli è stato chiesto quale insegnamento si porterà via dal personaggio che interpreta nella serie ossia Guillermo.

L'attore è stato nominato per la categoria attore non protagonista, ed è in questa occasione che ha rilasciato queste due dichiarazioni promettenti.

Per concludere vi rimandiamo alla nostra recensione di What We Do in the Shadows.