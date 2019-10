What We Do in the Shadows, al via le riprese della seconda stagione della serie FX

Sono iniziate ufficialmente le riprese di What We Do in the Shadows, l'acclamata serie targata FX e nata dal film diretto da Taika Waititi. Lo show è stato rinnovato per una seconda stagione dopo un ottimo successo di pubblico e critica.

Ad annunciare l'inizio della produzione è stato Harvey Guillen: l'interprete di Guillermo tornerà nel cast al fianco di Kavyan Novak (Nandor), Matt Berry (Laszlo Cravensworth), Natasia Demetriou (Nadja) e Mark Proksch (Colin Robinson).

What We Do in the Shadows è basato sull'omonimo mockumentary scritto, diretto e interpretato da Waititi che nel 2014 è stato premiato per la miglior sceneggiatura al Torino Film Festival, dove il regista neozelandese farà ritorno quest'anno con il suo atteso Jojo Rabbit.

Scritta e prodotta da Waititi insieme a Jemaine Clement, interprete di Vladislav nel film originale, la serie vede Paul Simms del ruolo di showrunner.

Oltre allo show di FX, Il successo di What We Do in the Shadows ha generato anche un sequel, We're Wolves, che però non sappiamo ancora quando verrà realizzato: Waititi al momento è impegnato con l'atteso Thor: Love and Thunder, nuovo film dedicato al Dio del Tuono del MCU che vedrà il ritorno di Natalie Portman nei panni di Jane Foster, e dopodiché si dedicherà a Next Goal Wins con Michael Fassbender.