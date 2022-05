What We Do in the Shadows: rivelata la data di uscita della stagione 4!

La terza stagione di What We Do in the Shadows si è conclusa ad ottobre, ma per fortuna la lunga attesa per la stagione 4 è quasi finita. FX Networks ha condiviso oggi su Twitter la data del debutto della prossima stagione e ha condiviso una nuova foto dell'amato cast.

Dopo le ultime dichiarazioni di Proksch e Simms sul finale di What We Do in the Shadow 3, torniamo a parlare dello show con una notizia che farà felice i fan. Infatti, la quarta stagione arriverà il prossimo 12 luglio. Ecco la descrizione dell'annuncio:

"Prendi la polvere colorata che brilla perché @theshadowsfx tornerà il 12 luglio su FX. Trasmesso in streaming su @hulu", ha scritto FX. Vi lasciamo il post ufficiale a fine articolo.

What We Do in the Shadows è basato sull'omonimo film del 2014, ed è stato un grande successo del regista e protagonista Taika Waititi, che in seguito ha anche avuto un ruolo attivo nello sviluppo della serie TV. Waititi è apparso in alcuni episodi durante le prime tre stagioni dello show, ma ha recentemente confermato a Deadline che non ha intenzione di presentarsi di nuovo. Lo stesso vale per il suo co-protagonista Our Flag Means Death, Rhys Darby, che interpretava un lupo mannaro nel film originale.

Per salutarvi, vi lasciamo con il nostro approfondimento sulla terza stagione di What We Do in the Shadows.