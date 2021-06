What We Do in the Shadows, la stagione 3 in arrivo a settembre! I dettagli

La terza stagione di What We Do in the Shadows sarà presentata in anteprima su FX il prossimo 2 settembre, come annunciato in un comunicato stampa. I fan americani potranno gustarsi i primi due i primi due episodi proprio durante la première, che verrà trasmessa il giovedì sera alle 22.00 in tv e poi in streaming su Hulu dal giorno successivo.

What We Do in the Shadows, spin-off del film di Jemaine Clement e Taika Waititi intitolato Vita da vampiro - What We Do in the Shadows, documenta le imprese notturne dei coinquilini vampiri Nandor, Nadja, Laszlo e Colin Robinson, mentre navigano nel mondo moderno di Staten Island con l'aiuto del loro famiglio umano, Guillermo. Nella seconda stagione di What We Do in the Shadows è apparso anche Mark Hamill, leggenda della saga di Star Wars.



Dopo lo scioccante finale della seconda stagione troviamo i coinquilini in preda al panico su cosa fare con Guillermo, dopo aver scoperto che in realtà è un killer di vampiri. In questa stagione, i vampiri sono elevati ad un nuovo livello di potere e incontreranno il vampiro da cui tutti i vampiri sono discesi, una sirena seducente, gargoyle, casinò di Atlantic City, culti del benessere, ex fidanzate, palestre e curiosità soprannaturali a bizzeffe. Inoltre Colin Robinson compie 100 anni. E Nandor, di fronte alla sua crisi di vita eterna, cerca di dare più significato alla sua vita. Troverà l'amore o è destinato ad essere uno scapolo immortale con 37 ex mogli?.



L'annuncio del rinnovo di What We Do in the Shadows è arrivato circa un anno fa e a causa della pandemia la lavorazione si è prolungata diverse volte. Ora i fan dovranno aspettare solo poche settimane per tornare nel mondo dei vampiri di What We Do in the Shadows.