What We Do in the Shadows, il trailer ufficiale della stagione 4!

Le esilaranti avventure della combriccola di vampiri di Staten Island proseguiranno nella stagione 4 di What We Do in the Shadows, la serie FX che debutterà tra poche settimane. Poche ore fa il network ha diffuso il nuovissimo trailer ufficiale di questa singolare commedia girata in stile mockumentary.

La data d'uscita di What We Do in the Shadows 4 è fissata al prossimo 12 luglio: lo show è ispirato all'omonimo film del 2014 scritto, diretto e interpretato da Taika Waititi, fin dall'inizio coinvolto attivamente nello sviluppo della serie.

Il trailer sembra promettere una quarta stagione all'altezza di What We Do in the Shadows 3, con quel tono sciocco e assurdo che ha reso lo show un successo e gli ha fatto ottenere ben 10 nomination agli Emmy Awards.

What We Do in the Shadows documenta le imprese notturne dei vampiri Nandor (Kayvan Novak), Laszlo (Matt Berry), Nadja (Natasia Demetriou) e Colin Robinson (Mark Proksch) insieme all'umano Guillermo (Harvey Guillén). Dopo lo scioccante finale di What We Do in the Shadows 3, i protagonisti si ritroveranno nella loro signorile dimora, ormai sul punto del collasso: tra location terrificanti, bestie stranissime e guest star a sorpresa, la quarta stagione promette di far divertire e spaventare ancora i fan.

Nel frattempo, prima ancora del debutto della quarta stagione, What We Do in the Shadows è stato rinnovato per le stagioni 5 e 6: "C'è ancora molta vita dentro ai nostri vampiri preferiti di Staten Island e FX non potrebbe essere più entusiasta di impegnarsi con ben due stagioni aggiuntive di questa serie fenomenale", ha dichiarato Nick Grad, a capo della programmazione originale di FX nel corso della conferenza stampa. "What We Do in the Shadows eccelle a tutti i livelli, dal cast brillante alle sorprendenti guest star ai produttori, sceneggiatori, registi e troupe. Non vediamo l'ora che tutti si godano la quarta stagione, sapendo che le prossime due sono in lavorazione".