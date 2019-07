When They See Us premiata dall'African American Film Critics Association

La miniserie Netflix When They See Us si è aggiudicata quattro premi nella neonata rassegna TV Honors promossa dalla African American Film Critics Association (AAFCA). La serie sul famigerato caso dei cinque ragazzi di Central Park è stata giudicata miglior miniserie dell'anno.

È stata premiata inoltre per la miglior sceneggiatura, il miglior ensemble e per la performance di Jharrel Jerome.

When They See Us è ispirata a un episodio realmente accaduto, un caso di stupro avvenuto nel 1989 per il quale cinque giovani ragazzi furono ingiustamente accusati e costretti a confessarsi colpevoli.

Tra gli altri vincitori, Power, giunta alla sua ultima stagione, si è aggiudicata il premio come miglior serie drammatica, e The Neighborhood quello per la miglior serie comedy.

I vincitori saranno premiati in una cerimonia prevista per l'11 agosto, durante un brunch privato al California Yacht Club a Marina del Rey, in California, durante la quale Ryan Murphy riceverà l'ICON Award e la CBS l'Inclusion Award.

Di seguito riportiamo l'elenco completo dei vincitori.

Miglior serie drama: Power (Starz)

Miglior serie comedy: The Neighborhood (CBS)

Miglior miniserie: When They See Us (Netflix)

Miglior performance femminile: Angela Bassett (9-1-1) Fox

Miglior performance maschile: Sterling K. Brown (This Is Us) NBC

Miglior ensemble: When They See Us (Netflix)

Miglior sceneggiatura: When They See Us (Netflix)

Miglior performance straordinaria: Jharrel Jerome, When They See Us (Netflix)

AAFCA TV Honors Inclusion Award: CBS

AAFCA TV Honors ICON Award: Ryan Murphy

