When They See Us e il risarcimento per gli imputati condannati ingiustamente

When They See Us, miniserie targata Netflix racconta la cosiddetta vicenda dei cinque di Centra Park che, in seguito alla condanna, agli anni di detenzione e alla scoperta del reale colpevole, hanno ricevuto un risarcimento che ammonta complessivamente a 3,9 milioni di dollari.

Il New York Daily News ha riferito che il pagamento da parte dello Stato di un'ingente somma di denaro ha risarcito in qualche modo la devastazione economica ed emotiva dei cinque uomini, imprigionati ingiustamente in seguito ad una condanna per lo stupro e l'assalto a una jogger a Central Park. La miniserie When They See Us diretta e ideata da Ava DuVernay, segue la vicenda e in particolare il caso dal punto di vista legale e carcerario ed è andata in onda su Netflix il 31 maggio "Capisco che la gente dice che sono un sacco di soldi. La realtà è che non ci sono quantità di denaro che potrebbero risarcirli adeguatamente", ha detto Jonathan Moore, uno degli avvocati. "Hanno sofferto ogni giorno dal 1989 e stanno ancora soffrendo".

L'accordo statale dà a Raymond Santana $ 500.000, ad Antron McCray $ 600.000 e a Yusef Salaam e Kevin Richardson $ 650.000, Korey Wise ha ricevuto invece $ 1,5 milioni avendo scontato il maggior numero di anni di detenzione. Un portavoce del sistema giudiziario statale ha affermato che il caso è stato risolto nel corso dell'udienza del 13 settembre 2016 davanti al giudice Alan Marin. I cinque sono stati liberati dopo che Matias Reyes ha confessato il reato, con prove del DNA che confermano la sua reale colpevolezza. Il pubblico ministero della causa, Linda Fairstein, si è poi dimesso da diversi enti di beneficenza e ha perso il suo contratto con Dutton.

Nella serie prendono parte al cast Jovan Adepo, Chris Chalk, Michael K. Williams, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Aunjanue Ellis, Kylie Bunbury, Storm Reid e Niecy Nash.