When They See Us sorpassa Lucifer nella classifica USA delle serie più viste su Netflix

Il Re degli Inferi è stato detronizzato: When They See Us, la miniserie creata e diretta dalla regista di Nelle Pieghe del Tempo e New Gods, Ava DuVernay, è ufficialmente la serie più vista su Netflix negli Stati Uniti, superando persino Lucifer.

È stato lo stesso servizio di streaming a rivelarlo tramite il suo account ufficiale su Twitter, con tanto di retweet da parte della DuVernay (che potrete trovare in calce alla notizia): "When They See Us è lo show più visto su Netflix negli Stati Uniti dal suo debutto sulla piattaforma".

La miniserie, incentrata su una vicenda realmente accaduta, tratta dell'ingiusta accusa di aggressione di cui sono stati vittime cinque adolescenti di Harlem sul finire degli anni '80.

Già alcuni giorni fa si stava diffondendo la notizia che i dati fossero dalla parte della nuova serie, andando così a spodestare l'amatissimo Lucifer, e oggi ne abbiamo avuto conferma proprio da Netflix.

Ava DuVernay si è limitata a ricondividere e commentare il post che ne dava l'annuncio con un semplice ma efficace "Svengo".

La regista è al momento impegnata sul set di New Gods di cui, tra l'altro, ha recentemente rivelato il suo personaggio preferito, e il cui teaser sembra aver fatto andare in brodo di giuggiole anche la DC.