Whiskey Cavalier: azione e commedia al centro del nuovo promo della serie targata ABC

Creata da Dave Hemingson e prodotta da Bill Lawrence e dalla Warner Bros. Television, Whiskey Cavalier si mostra in un inedito video promozionale in cui vengono messi in risalto gli elementi fondanti di questa dramedy con Lauren Cohan e Scott Foley.

Nella prima metà dell’anno che sta per terminare la rete televisiva statunitense aveva annunciato la produzione della puntata pilota di Whiskey Cavalier, definita come un progetto a metà tra il dramma e la commedia. A maggio, invece, il network ha ufficialmente dato il via libera alla produzione dell’intera prima stagione con protagonisti gli attori Lauren Cohan (The Walking Dead) e Scott Foley (Scandal).

Whiskey Cavalier è uno show televisivo della ABC appartenente al genere action dramedy. Le puntate, della durata di sessanta minuti ciascuna, seguiranno le avventure del severo ma tenero agente Will Chase, interpretato da Scott Foley (nome in codice: “Whiskey Cavalier”), il quale, a seguito di una rottura emotiva, viene assegnato come partner della risoluta Francesca “Frankie” Trowbridge, agente della CIA impersonato da Lauren Cohan (nome in codice: “Fiery Tribune”). Insieme dovranno guidare un’intera squadra interagenzia di spie imperfette, divertenti ed eroiche che giornalmente salvano il mondo (e vicendevolmente) navigando tra le acque dell’amicizia, del romanticismo e delle politiche d’ufficio.

La puntata pilota di Whiskey Cavalier verrà trasmessa negli Stati Uniti dalla emittente televisiva ABC il 27 febbraio 2019.