White Dragon: online il trailer ufficiale della serie thriller targata Amazon

Amazon ha diffuso in rete il trailer ufficiale di White Dragon, serie thriller che vede John Simm, meglio noto per i suoi ruoli in Doctor Who e Life on Mars, nei panni di Jonah Mulray, un professore inglese che cerca di svelare il mistero dietro la morte improvvisa di sua moglie Megan.

Mulray si reca a Hong Kong dopo aver appreso della sua scomparsa dovuta a un incidente stradale sulle montagne del Tai Po e le cose iniziano a complicarsi ancor di più. Mentre scava a fondo, il professore viene coinvolto in una rete di cospirazione mentre cerca di scoprire la verità sulla donna che amava.

Nel cast troviamo anche Anthony Wong, Emilia Fox, Katie Leung, Tim McInnerny, Anthony Hayes e Dervla Kirwan. Girata ad Hong Kong e a Londra, White Dragon è stata originariamente trasmessa sul canale britannico ITV. La serie è scritta da Mark Denton e Jonny Stockwood, ed è diretta da Paul Andrew Williams.

Composto da otto episodi, lo show arriverà su Amazon Prime Video l'8 febbraio. Vi ricordiamo che tra le attesissime produzioni originali firmate dal colosso dello streaming ci sono Too Old To Die Young, serie scritta e diretta da Nicolas Refn, ed un progetto televisivo incentrato sul mondo dell'universo di Tolkien, ovvero quello de Il Signore degli Anelli.